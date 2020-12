Rund 100 neue Richter und Staatsanwälte in Berlin

In Berlin wurden 2020 fast 100 Richter und Staatsanwälte ernannt.

Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Montag (28. Dezember 2020) mit. Damit wachse das Personal in der Berliner Justiz auch in Zeiten der Corona-Pandemie. So sind den Angaben zufolge 62 Richterinnen und Richter auf Probe und 30 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf Probe ernannt worden, insgesamt 92 Nachwuchskräfte. Am 30. Dezember sollen weitere fünf Richter auf Probe ernannt werden. Sie treten ihren Dienst zum 1. Januar 2021 an. Richter auf Probe bedeutet, dass sie drei Jahre lang eine Art Probezeit durchlaufen, bevor sie zu Richtern auf Lebenszeit ernannt werden.