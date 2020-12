Bürgermeister zu Impfstart: Licht am Ende des Tunnels

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Start der Impfungen gegen das Coronavirus begrüßt. «Das ist ein Licht am Ende des Tunnels nach diesem schweren Jahr der Corona-Pandemie», sagte Müller laut Mitteilung am Sonntag. Dass die Wissenschaft schon nach knapp einem Jahr einen Impfstoff entwickeln konnte, sei eine beeindruckende Leistung.

«Auch wenn wir noch eine gewisse Zeit mit der Corona-Pandemie leben müssen, ist es wichtig, dass wir jetzt schon die gefährdetsten Gruppen unserer Gesellschaft schützen können», so Müller. In der Hauptstadt wurden am Morgen zuerst drei Bewohnerinnen eines Steglitzer Pflegeheims von einem mobilen Team geimpft. Die Seniorinnen sind alle über 100 Jahre alt. Am Nachmittag ging zudem das erste stationäre Impfzentrum mit 80 Kabinen in Treptow an den Start.