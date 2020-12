Mehrere Böller-Verbotszonen im ganzen Stadtgebiet geplant

Bisher waren nur die beiden Böller-Verbotszonen vom vergangenen Jahr rund um die Pallasstraße in Schöneberg und am Alexanderplatz geplant. Geisel hatte allerdings am Dienstag in der Zeitung «Tageszeitung» (Taz) angekündigt, der Senat werde über die ganze Stadt verteilte Gebiete auswählen, «in denen das Böllern auf Grundlage des Infektionsschutzes grundsätzlich untersagt ist». Er fügte hinzu: «Ein bis zwei werden nicht reichen.»