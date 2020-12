Protestzug in Berlin: Demonstranten ziehen durch die Stadt

In der Nähe der Berliner Jannowitzbrücke haben sich mehrere Menschen zu einer Demonstration gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie versammelt. Angemeldet war der Protestzug am Sonntagmittag unter dem Titel «Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte», wie die Polizei berichtete. Nach Einschätzung von dpa-Reportern versammelten sich zunächst einige Hundert Demonstranten. Auf einem Banner stand «Wir müssen reden». Verwiesen wurde dort auch auf eine Internetseite, die etwa Einschränkungen in der Corona-Pandemie thematisierte.

