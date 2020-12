Mehr als 40 000 Nutzer auf Lernplattform: Noch Probleme

Nach massiven Schwierigkeiten bei der digitalen Plattform Lernraum Berlin am Mittwoch lief das System am Donnerstag deutlich besser, aber noch nicht ohne Probleme. Mehr als 40 000 Schüler und Lehrer hätten die Plattform bis zum Nachmittag für das angeleitete häusliche Lernen genutzt, teilte die Bildungsverwaltung mit. Der Lernraum stehe wieder zur Verfügung und werde «weiter optimiert».

Allerdings sahen sich etliche Schüler und Lehrer auch am Donnerstag mit Problemen konfrontiert. Manche Nutzer berichteten, am Morgen sei es zunächst wie schon am Vortag erneut nicht möglich gewesen, sich einzuloggen. Andere wiesen darauf hin, dass dieser Prozess besser funktioniert habe, aber die Systeme teils so langsam liefen, dass nicht alle Angebote ohne weiteres nutzbar seien, etwa das Herunterladen von Unterlagen.