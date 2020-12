Berliner Corona-Ampel bleibt auf Doppel-Rot: 25 neue Tote

Weitere 25 Menschen sind in Berlin dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 846, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag in ihrem täglichen Lagebericht festhielt. Mit weiteren 1008 Fällen stieg die Zahl der Infektionen auf 79 806. Davon gelten 59 579 Menschen inzwischen als genesen.

Die Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin zweimal Rot. Mit 197,5 liegt die 7-Tage-Inzidenz noch immer deutlich über der obersten Warnstufe von 30. Der Wert besagt, dass in den vergangenen sieben Tagen bei 197,5 von 100 000 Menschen eine Infektion entdeckt wurde.

27,4 Prozent der Intensivbetten in Berliner Krankenhäusern sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Der Grenzwert zur obersten Warnstufe liegt bei 25 Prozent.

Vergleichsweise entspannter ist die Lage beim sogenannten R-Wert. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Personen im Mittel von einer infizierten Person angesteckt werden. Hier steht die Ampel mit einem Wert von 1,02 auf Grün, bei 1,1 würde sie auf Gelb springen.