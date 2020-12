Berliner Senat beschließt harten Lockdown ab 16. Dezember

Berlin setzt damit Beschlüsse um, auf die sich Bund und Länder am Vormittag bei einer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt hatten. In den Kitas soll eine Notbetreuung angeboten werden. Allerdings appelliert der Senat an die Eltern , ihre Kinder wo immer möglich zu Hause zu betreuen.