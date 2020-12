Berliner Senat berät noch am Sonntag über Lockdown

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum harten Lockdown ab 16. Dezember berät der Berliner Senat noch am Sonntag über deren Umsetzung in der Stadt. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Vormittag nach einer Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an.

Nach Angaben der Senatskanzlei soll die Beratung gegen 15.00 Uhr beginnen und voraussichtlich zwei oder drei Stunden dauern. Anschließend stellen Müller und möglicherweise noch andere Senatsvertreter die Ergebnisse der Öffentlichkeit vor.

Bund und Länder verständigten sich am Sonntag auf einen mehrwöchigen harten Lockdown ab Mittwoch bis zum 10. Januar mit der Schließung von vielen Geschäften, Schulen und Kitas. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Senatskreisen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Berlin die Maßnahmen praktisch eins zu eins umsetzt.

Bei der Beratung werde es auch darum gehen, wie die Schließung von Schulen und Kitas organisiert werde, sagte Müller. Geplant sei eine Notbetreuung für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden könnten. «Aber es wird ein geringer Umfang sein», so Müller.