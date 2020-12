Über 1000 neue Corona-Fälle in Berlin

Die Zahl der Corona-Fälle in Berlin steigt weiter. Wie die Gesundheitsverwaltung in ihrem Lagebericht am 12. Dezember 2020 mitteilte, starben seit dem Vortag 23 Menschen.

Vor der angekündigten Verschärfung des Lockdowns legte die Zahl der Neuinfektionen gegenüber Freitag um 1038 auf 78 250 Fälle zu. 57 655 Menschen gelten als genesen, das waren 613 mehr als am Freitag. Die Corona-Ampel steht weiter bei zwei Indikatoren auf Rot: Mit 188,9 Fällen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bleibt die kritische Marke von 50 Neuinfektionen weit überschritten. In Spandau war dieser Wert am höchsten (277,3).

Auch bei der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist mit 28,2 Prozent der kritische Wert von 25 Prozent überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben in Berlin 813 Menschen nach einer Corona-Infektion.

