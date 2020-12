Frau stürzt am Fernsehturm in die Tiefe

Eine Frau ist von der Balustrade am Berliner Fernsehturm in Mitte etwa zwei bis drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Wie die Polizei am Freitag (11. Dezember 2020) mitteilte, erlitt sie bei dem Vorfall am Donnerstagabend an der Panoramastraße leichte Verletzungen. Sie wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

