Mehr Tests: Pflege soll in Corona-Zeiten sicherer werden

Der Berliner Senat, Amtsärzte, Verbände und Krankenhäuser haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen für eine starke und sichere Pflege in Corona-Zeiten verständigt. In einem gemeinsamen Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verpflichten sich alle Beteiligten unter anderem zur Einhaltung von Hygieneregeln, zur Bereitstellung von ausreichend Schutzkleidung und Schutzmasken für das Pflegepersonal und zur gegenseitigen Unterstützung bei Engpässen.

Vereinbart wurde auch, Pflegekräfte möglichst einmal wöchentlich auf Corona zu testen. Die Pflegebedürftigen sollen regelmäßig «stichprobenhaft» getestet werden, vor allem in stationären Einrichtungen. Bei Corona-Ausbrüchen seien alle betroffenen Heimbewohner in die Testungen einzubeziehen, hieß es. 1,8 Millionen Schnelltests stünden zur Verfügung.

Wichtig sei in dem Zusammenhang auch, die Arbeit in den Pflegeberufen attraktiver zu machen und besser zu vergüten. Der bereits vor geraumer Zeit vereinbarte «Berliner Pakt für die Pflege», der auf eine nachhaltige Steigerung von Kapazität und Qualität der Ausbildung ziele, zeige erste Erfolge. So sei die Ausbildungsvergütung inzwischen deutlich konkurrenzfähiger mit anderen Berufsgruppen. «Es gilt, Versäumnisse der vergangenen Jahre aufzuholen und dafür zu sorgen, dass zufriedene Pflegende ihre wichtige Arbeit unter guten Bedingungen leisten können», heißt es in dem Papier vom Mittwoch.