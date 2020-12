Kalayci hält strengere Corona-Regeln für unvermeidlich

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hält schärfere Corona-Maßnahmen für dringend erforderlich. «Ich denke, hier muss man auf die Wissenschaft hören. Und da sind die Appelle sehr eindeutig. Und die Zahlen in Berlin zeigen auch, dass der Lockdown light leider mehr light war als Lockdown», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch (9. Dezember 2020) im Interview mit Radio eins des RBB.

«Die Zahlen sind zwar leicht heruntergegangen, aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Ja, deswegen brauchen wir weitere Einschränkungen», so die Senatorin. «Am Ende geht es wirklich darum, dass die Menschen ihre Kontakte beschränken. Das ist mit dem Lockdown light nicht gelungen», sagte Kalayci. «Wir müssen das Motto "stay at home" wieder rausholen aus der Kiste. Und das muss wieder zum Grundprinzip werden - gerade über Weihnachten und Silvester.» Kalayci sprach sich dafür aus, so schnell wie möglich über Verschärfungen der Maßnahmen zu entscheiden. «Ich denke mal, dass wir nächsten Dienstag auch im Senat darüber beraten und auch Beschlüsse fassen werden.» Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte am Mittwoch, er rechne mit einem Beschluss bei der Sitzung am Dienstag.