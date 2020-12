Lichtinstallation für Aufnahme von Flüchtlingen aus Lesbos

Mit einer Lichtinstallation an der Kirche St. Joseph in Wedding wollen die katholische Friedensbewegung Pax Christi und der Diözesanrat im Erzbistum Berlin für die Aufnahme von Flüchtlingen von der griechischen Insel Lesbos werben. Am kommenden Samstag (12. Dezember, 17:00 Uhr) wollen Erzbischof Heiner Koch, die Vorsitzende des Diözesanrats, Christine Hoffmann, sowie die Generalsekretärin von Pax Christi, Karlies Abmeier, die Installation eröffnen.

Nach dem Brand im Lager Moria müssten die Geflüchteten auf Lesbos ohne Heizmöglichkeit, fließendes Wasser und Gesundheitsversorgung auskommen. Das neue Lager Karatepe 2 biete kaum Schutz vor Wind und Wetter. Die Bundesregierung müsse jetzt handeln. Kommunen und einzelne Bundesländer hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt. Die Aufnahmekapazitäten seien da, heißt es in einem bundesweiten Aufruf.

© Bl. Z. Schenken Sie Ihren Kindern ein Stück Zukunft. Weihnachten, Zeit für Zuhause, Zeit für Besinnung. Überraschen Sie Ihre Kinder oder Enkel mit der Berliner Zeitung auf dem Smartphone. Verschenken Sie das Familien-Abo an bis zu fünf Ihrer Lieben für nur 24 Euro. Von Herzen bestellen auf berliner-zeitung.de und unter den Weihnachtsbaum legen. mehr