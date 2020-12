Polizei: Kann Silvester nicht jedes Wohnzimmer kontrollieren

Am Abend wird die Polizei die beiden Böller-Verbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz mit mehreren hundert Beamten bewachen. Eine dritte Zone, etwa am Hermannplatz in Neukölln, wird nicht eingerichtet. Angesichts der Gesamtlage sei das wegen des großen Aufwandes nicht möglich, sagte Geisel. In früheren Jahren war Feuerwerk auch auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten. Kontrolliert hatten dort aber vor allem private Wachleute. Im Auge behalten soll die Polizei zusätzlich noch die Impfzentren und große Plätze wie Mauerpark, Breitscheidplatz und Potsdamer Platz.