FDP-Fraktion für Call-Center zur Kontaktnachverfolgung

Die Berliner FDP-Fraktion hat sich für ein zentrales Call-Center für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen in der Corona-Pandemie stark gemacht. Einen entsprechenden Antrag hätten die Liberalen im Abgeordnetenhaus eingebracht, teilte die Fraktion am Montag mit. Darin wird der Senat aufgefordert, schnellstmöglich in Zusammenarbeit mit privaten Dienstleistern ein entsprechendes Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Das Ziel soll sein, Kontaktpersonen von Infizierten innerhalb von 24 Stunden zu informieren und außerdem statistische Daten über Infektionsgeschehen und Ausbreitungswege zu erheben.

Der Senat habe die Nachverfolgung von Kontaktpersonen viel zu lange auf die Schultern der Gesundheitsämter der Bezirke abgewälzt, heißt es in der Begründung des Antrags. In einigen Bezirken erfolge die Benachrichtigung viel zu spät und manchmal gar nicht. «Darüber hinaus können die Gesundheitsämter nicht mehr ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen, wie zum Beispiel Kontrollen in Heimen und Betriebsstätten durchzuführen, ob Hygienestandards eingehalten werden.» Die Kontaktnachverfolgung könnten auch viele Menschen übernehmen, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten können, wie Servicekräfte der Restaurants, Angestellte der Hotellerie oder in Call-Centern.