FDP-Fraktion für Call-Center zur Kontaktnachverfolgung

Der Senat habe die Nachverfolgung von Kontaktpersonen viel zu lange auf die Schultern der Gesundheitsämter der Bezirke abgewälzt, heißt es in der Begründung des Antrags. In einigen Bezirken erfolge die Benachrichtigung viel zu spät und manchmal gar nicht. «Darüber hinaus können die Gesundheitsämter nicht mehr ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen, wie zum Beispiel Kontrollen in Heimen und Betriebsstätten durchzuführen, ob Hygienestandards eingehalten werden.» Die Kontaktnachverfolgung könnten auch viele Menschen übernehmen, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten können, wie Servicekräfte der Restaurants, Angestellte der Hotellerie oder in Call-Centern.