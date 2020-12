Corona-Fälle: Eisbären Berlin in Quarantäne

Nach weiteren positiven Corona-Tests bei den Eisbären Berlin sind die beiden restlichen beiden Partien beim Eishockey-Vorbereitungsturnier Magenta Cup abgesagt worden.

Nach Angaben der Deutschen Eishockey Liga werden die Begegnungen gegen den EHC Red Bull München am Freitag und am Dienstag gegen die Adler Mannheim nicht mehr ausgetragen. Bis zum 10. Dezember 2020 befinden sich die gesamte Mannschaft der Eisbären sowie die Betreuer und Trainer in häuslicher Quarantäne. Sportlich besaß der Hauptstadt-Club keine Chance mehr auf den Halbfinal-Einzug.