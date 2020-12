Senator zieht Zwischenbilanz zum Antidiskriminierungsgesetz

Ein halbes Jahr nach Verabschiedung des Landesantidiskriminierungsgesetzes in Berlin will Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) heute (Pk 14.00 Uhr) Zwischenbilanz ziehen. Dabei soll auch eine neue Informationsbroschüre zu dem Gesetz vorgestellt werden.

Das in dieser Form bundesweit einmalige Gesetz soll Menschen vor Diskriminierung seitens der Behörden schützen und auch Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Land ermöglichen. Wer sich etwa wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder wegen Handicaps diskriminiert fühlt, kann sich an die betroffene Behörde wenden oder an eine neugeschaffene Ombudsstelle, die bei der Justizverwaltung angesiedelt ist. Dann wird der Vorwurf geprüft und nach Lösungen gesucht.