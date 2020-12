958 neue Corona-Fälle in Berlin

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin ist rückläufig - aber die Ampel für die 7-Tage-Inzidenz steht weiter auf Rot. Pro 100 000 Einwohner gab es an den vergangenen sieben Tagen 181,6 Neuinfektionen. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Mittwoch (2. Dezember 2020) hervor.

618 Patienten nach Corona-Infektion verstorben

Insgesamt hat es in Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie 67 264 bestätigte Corona-Fälle gegeben. Das sind 958 mehr als am Dienstag. Gestorben sind berlinweit 618 Patienten nach einer Corona-Infektion - 24 mehr als am Vortag. 46 150 der bestätigten Corona-Infizierten gelten als wieder genesen. Spandau liegt unter den Bezirken bei den Sieben-Tages-Werten immer noch vorn. Dort wurden pro 100 000 Einwohner in dem Zeitraum rund 260 Fälle gemeldet.