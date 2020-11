332 neue Corona-Fälle in Berlin gemeldet

Die Berliner Gesundheitsämter haben am Sonntag (29. November 2020) 332 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen in der Regel niedriger als an den übrigen Wochentagen, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten melden und auch weniger getestet wird. Seit Ausbruch der Seuche haben sich damit in Berlin insgesamt 64 220 Menschen infiziert. 42 014 Patienten gelten inzwischen als genesen. Knapp jeder zehnte Test fällt inzwischen positiv aus.