Merkel dankt per Video für Weihnachtsbaum

Vor dem Bundeskanzleramt steht auch dieses Jahr der traditionelle Weihnachtsbaum. Die Übergabe verlief wegen der Corona-Pandemie diesmal über das Internet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bedankte sich am Donnerstag (26. November 2020) per Video bei den Helfern und dem Waldbesitzer. Sie betonte, eine Tradition sei gerade in der aktuellen Situation etwas, was Halt und Stütze biete. Dass der Baum aus dem hessisch-thüringischen Grenzgebiet kommt, ist laut Merkel ein «gewachsenes Symbol» im Jubiläumsjahr 30 Jahre deutsche Einheit.