Kein allgemeines Böllerverbot zu Silvester

In Berlin wird es zu Silvester kein generelles Böllerverbot wegen der Corona-Pandemie geben.

Der Senat verständigte sich am Donnerstag (26. November 2020) darauf, den am Vortag gefassten Bund-Länder-Beschluss im Land unverändert umzusetzen. Demnach sollen an bestimmten Plätzen, wo sich normalerweise zum Jahreswechsel besonders viele Menschen versammeln, Böllerverbotszonen ausgewiesen werden. In Berlin gab es das schon im Vorjahr - die Innenverwaltung hatte bereits angekündigt, auch für dieses Jahr entsprechende Orte zu prüfen.