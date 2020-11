Studie: Rechtsextremismus in Ostdeutschland nimmt zu

Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus sind in Deutschland insgesamt auf dem Rückzug. Das zeigen die Ergebnisse von Befragungen für die 10. Leipziger Autoritarismusstudie, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Allerdings driften Ost und West immer weiter auseinander: Im Westen sank die Zahl der Menschen, bei denen die Forscher eine «manifest-geschlossene rechtsextreme Weltsicht» feststellten, in den vergangenen zwei Jahren von 5,2 Prozent auf drei Prozent. Im Osten war dagegen im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 8,5 Prozent auf 9,5 Prozent zu verzeichnen.

Ausländerfeindliche Einstellungen äußerten laut Studie zuletzt noch 16,5 Prozent der Bevölkerung. Zwei Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 23,4 Prozent. Ein Rückgang ist hier sowohl im Westen als auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR festzustellen. Im Osten tritt diese Denkweise allerdings doppelt so häufig auf wie auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik. Während im Westen knapp 14 Prozent der Menschen ausländerfeindlich denken, sind es im Osten den Angaben zufolge aktuell fast 28 Prozent.

Für die Studie mit dem Titel «Autoritäre Dynamiken. Alte Ressentiments - neue Radikalität» waren im Mai und Juni dieses Jahres bundesweit 2503 Menschen im Alter zwischen 14 und 93 Jahren befragt worden.

