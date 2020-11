Über zehn Millionen Schutzmasken für Berliner Schulen

Um Schüler und Lehrer besser vor Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, erhalten Berlins Schulen über zehn Millionen Schutzmasken.

Das beschloss der Senat am Dienstag (17. November 2020). Allein 8,3 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen stehen demnach für 250 000 Schüler an weiterführenden Schulen zur Verfügung, für die ab Mittwoch ab Klasse 7 Maskenpflicht auch im Unterricht gilt. Zudem erhält das gesamte Dienstpersonal an Schulen - etwa 50 000 Personen - ein Kontingent von 1,75 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen sowie von 100 000 FFP2-Filtermasken.