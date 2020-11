Corona in Pflegeheim: Laut Betreiber nun 14 Todesfälle

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg hat sich die Zahl der bestätigten Todesfälle erhöht. «14 positiv getestete Bewohner sind nach unserer Kenntnis leider verstorben», teilte eine Sprecherin der Betreiberfirma Kursana am Montagnachmittag mit. Zuletzt waren zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch bekannt gewesen. «Nach wie vor sind 27 Bewohner sowie 17 Mitarbeiter positiv getestet», hieß es. Aktuell lebten 103 Bewohner in der Einrichtung.

© dpa

© emovis GmbH Covid-19: Studienteilnehmer gesucht Damit schnellstmöglich ein Impfstoff zur Verfügung steht, werden Teilnehmer für klinische Studien gesucht. Haben Sie Interesse? mehr