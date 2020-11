Innenausschuss debattiert über Corona-Proteste

Die Proteste und Demonstrationen der Gegner der Corona-Einschränkungen sind heute (16. November 2020) Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Auf Wunsch von SPD, Linken und Grünen diskutieren die Innenpolitiker, ob von diesen Protesten ernsthafte Gefahren ausgehen. Zudem geht es um Gewaltausbrüche in Familien und Beziehungen während der Corona-Pandemie. Als weiteres Thema steht die kürzlich erfolgte Räumung des von Linksradikalen besetzten Hauses «Liebig 34» auf der Tagesordnung.

Gesucht: Gesunde Menschen für klinische Studien, in der potenzielle Impfstoffe geprüft werden. Studienzentren beraten unverbindlich. mehr

© dpa

In Berlin sind am Sonntag mit 432 neuen Corona-Infektionen deutlich weniger neue Fälle gemeldet worden als in den Tagen zuvor. mehr