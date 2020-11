Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Kreuzberg

Wegen einer Bombenentschärfung in Berlin-Kreuzberg mussten am Samstagmorgen rund 7500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Seit 8 Uhr evakuierte die Polizei das Gebiet innerhalb des Sperrkreises rund um die Neuenburger Straße, wie die Behörde via Twitter mitteilte. Notunterkünfte standen demnach bereit. Kräfte der Feuerwehr und des DLRG unterstützten den Einsatz. Für betroffene Bürger veröffentlichte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eine Telefonhotline.

© dpa

Wegen der Entschärfung forderte die Verkehrsinformationszentrale dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren. Betroffen seien die Gitschiner Straße, das Waterloo-Ufer, die Lindenstraße, die Zossener Brücke, die Alte Jakobstraße und die Alexandrinenstraße. Laut BVG wurden die Buslinien M41 und 248 umgeleitet. Im Laufe des Tages könne es auch zu Einschränkungen bei den U-Bahnlinien 1 und 3 kommen, teilten die Verkehrsbetriebe mit.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe sei bei Bauarbeiten auf einem Hof des Patentamts gefunden worden, hatte der Lagedienst der Polizei zuvor mitgeteilt. Der große Komplex erstreckt sich zwischen der Gitschiner Straße und der Neuenburger Straße. Spezialisten des Landeskriminalamtes wollen die Bombe am heutigen Samstag entschärfen. Dafür sollte ein Sperrkreis mit einem Radius von 300 Meter um den Fundort eingerichtet werden. Anwohner werden dann, wie bei solchen Evakuierungen üblich, von Polizisten aus dem Haus geklingelt.