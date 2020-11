Fragwürdige Corona-Videos: Aufsicht prüft Fall eines Lehrers

Ein Berufschullehrer in Berlin hat wegen verharmlosender Aussagen in Videos über das Coronavirus Schüler gegen sich aufgebracht. Die Schulaufsicht untersucht inzwischen den Fall.

Der Lehrer äußerte in seinen Youtube-Videos, dass er vom Maskentragen nichts halte und relativierte die Gefahr des Virus. Zuerst hatte rbb24 darüber berichtet. Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung prüfe dienstliche Konsequenzen gegen den Lehrer, teilte ein Sprecher am Freitag (13. November 2020) mit. «Wir dulden nicht, dass Hygienemaßnahmen an Schulen unterlaufen werden. Es gibt klare und verbindliche Regelungen, die alle einzuhalten haben. Und wir werden es auch nicht hinnehmen, wenn Lehrkräfte sich über diese Regelungen hinwegsetzen.»