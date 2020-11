Corona-Lagebericht: Neuer Wert zur Infektionsbeschleunigung

Der Berliner Corona-Lagebericht enthält einen neuen Wert, der die Beschleunigung bei der Entwicklung der Neuinfektionen angibt.

Er wird täglich online zusätzlich zu den Daten der Corona-Warn-Ampel veröffentlicht. Erstmals war er dort am Mittwoch zu finden. «Der Beschleunigungswert gibt an, um wie viel Prozent die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche gestiegen oder gefallen ist», teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am 12. November 2020 auf Anfrage mit. «Dieser Indikator ist eine ergänzende Information zum R-Wert.» Er habe aber keine Auswirkungen darauf, ob die Ampel die Farbe wechsele.