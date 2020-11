Keine früheren Weihnachtsferien in Berlin geplant

In Berlin sind keine früheren Weihnachtsferien geplant. In Nordrhein-Westfalen endet die Schule wegen der Corona-Pandemie zwei Tage früher.

Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich dazu entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch (11. November 2020). Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Bildung sagte am Donnerstag, derzeit sei nicht beabsichtigt, die Weihnachtsferien vorzuziehen. Sie beginnen in Berlin allerdings bereits am 21. Dezember. «Wir starten also sowieso früher, als das in Nordrhein-Westfalen vorgesehen war», sagte der Sprecher.