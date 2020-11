Neue Tierschutzbeauftragte für Berlin

Die Tierärztin Kathrin Herrmann ist die neue Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin. Sie folgt auf Diana Plange, die mittlerweile im Ruhestand ist, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucher am Mittwoch (11. November 2020) in Berlin mitteilte. Dort ist die Stelle angesiedelt.

Herrmann war von 2007 bis 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) und dort unter anderem für die tierschutzrechtliche und wissenschaftliche Prüfung von Tierversuchsanträgen zuständig. Sie hat seitdem am Zentrum für Alternativen zu Tierversuchen der Johns Hopkins Universität in den USA gelehrt und geforscht.