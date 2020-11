Höchstwert: 1554 neue Corona-Infektionen in Berlin

Das aus drei Warnhinweisen bestehende System der Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin einmal Rot. Diese oberste Stufe geht zurück auf einen aktuellen Wert von 192,6 bei der Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Montag bei 21,4. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb ebenfalls auf Rot wechseln. Der R-Wert sank auf 0,88 und liegt damit weiter deutlich im grünen Bereich. Damit wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden. Die meisten erfassten Neuinfektionen gab es in Mitte (293) und Pankow (229). Bei den Gesamtzahlen der Infizierten lagen Neukölln und Mitte mit jeweils mehr als 6000 Fällen vorne.