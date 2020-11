840 neue Corona-Fälle: Einmal Rot auf Berlins Corona-Ampel

Die Gesundheitsbehörde in Berlin hat am Montag 840 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 40 460, wobei 25 044 als genesen gelten. Die Zahl der Corona-Toten stieg um sechs auf nun 301. Das aus drei Warnhinweisen bestehende System der Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin einmal Rot. Die oberste Stufe geht zurück auf einen aktuellen Wert von 189,2 bei der Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

© dpa

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Montag bei 20,3. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb ebenfalls auf Rot wechseln. Der R-Wert liegt mit 1,04 weiter im grünen Bereich. Damit wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.

