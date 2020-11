Matz: Ursprung von Infektionen meist nicht nachvollziehbar

In der Debatte über Ansteckungsorte in der Corona-Pandemie hat der Berliner Staatssekretär für Gesundheit bekräftigt, dass diese mittlerweile meist nicht mehr nachvollzogen werden können. Anders als im Frühjahr seien die Infektionen «breit durchs Stadtgebiet überall vertreten», sagte der SPD-Politiker Martin Matz am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Wenn man bei 90 Prozent und mehr der Ansteckungen den Ursprung nicht kenne, könne es sein, dass sie auch aus Gastronomie und Hotels kämen. Man wisse es einfach nicht, sagte Matz. Deshalb bleibe nur, die Zahl der Kontakte insgesamt möglichst herunterzufahren. Im Teil-Lockdown im November seien Restaurants und Gastronomie besonders von Maßnahmen betroffen, weil ganz bewusst Schulen, Kitas und Teile des Arbeitslebens ausgenommen sein sollten.