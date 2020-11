Scholz und Müller informieren sich über Corona-Lage

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) wollen sich heute Nachmittag über die Versorgung von Covid-19-Patienten an der Charité informieren. Sie wollten sich mit Vorständen des Universitätsklinikums austauschen, kündigte die Charité an.

In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung deutlich zugenommen. Planbare Eingriffe an vielen Berliner Krankenhäusern sollen wegen der Corona-Pandemie deshalb verschoben werden. Die Charité versorgt in Berlin vorrangig schwere Covid-19-Fälle.