Wochenend-Demonstrationen verliefen friedlich

Bereits am Samstag waren in Berlin mehrere hundert Menschen gegen rechtsextreme Gewalt und Rassismus auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Vom NSU zum Neukölln-Komplex» zogen sie vom Platz der Luftbrücke zum Oranienplatz in Kreuzberg . Auch hier wurden nach Polizeiangaben die Hygieneregeln eingehalten. Am Rande der Demonstration wurden ein Mann und eine Frau wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen angezeigt. Sie sollen den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben, so der Polizeisprecher. Es handle sich nicht um Veranstaltungsteilnehmer.