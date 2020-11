Im Regen von Israel: Bailey rettet Bosz und Bayer

Peter Bosz stand im strömenden Regen von Israel und atmete tief durch. Zwar durfte der Trainer von Bayer Leverkusen sich bei seiner Rückkehr nach Israel über einen wichtigen Sieg in der Europa League freuen. Doch das 4:2 (2:2) des Bundesligisten bei Hapoel Be'er Sheva war keineswegs glanzvoll zustande gekommen. Ein kurioses Eigentor, Latten-Glück und ein starker Endspurt bescherten letztlich den Pflichtsieg.

Und vor allem Leon Bailey. Der Jamaikaner war der überragende Mann, erzielte das 1:0 (5.) und trotz nur 1,78 Meter Körpergröße nach seiner Verschiebung in das Sturmzentrum auch das vorentscheidende 3:2 (75.) per Kopf. «Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass er sich von Woche zu Woche steigert», sagte Bosz: «Es hilft uns sehr, dass er auch Mittelstürmer spielen kann. Ich wusste, dass er ein sehr guter Kopfballspieler ist, obwohl er nicht sehr groß ist. Und schön, dass er nun so auch noch Tore schießt.»