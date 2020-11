Berliner Traditionsmasters wegen Corona-Pandemie verschoben

Das Berliner Traditionsmasters kann nicht wie geplant am 8. und 9. Januar 2021 in der Max-Schmeling-Halle stattfinden. Wie der Berliner Fußball-Verband am Mittwoch mitteilte, wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. In diesem Jahr hatte die Legendenauswahl von Hertha BSC um Ex-Trainer Pal Dardai im Januar im Finale gegen Dinamo Tiflis gewonnen.

Statt des Fußball-Budenzaubers wollen die Veranstalter nun in Corona-Zeiten mögliche Ersatz-Events anbieten. Fans können mit prominenten Sportlern eine Autorallye, eine Fahrradtour oder ein Golfturnier bestreiten. Termine für diese Events gibt es allerdings noch nicht.

