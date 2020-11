Senat beschließt Änderungen der Quarantäneregelungen für Einreisende

Der Berliner Senat beschloss am Dienstag (03. November 2020) die elfte Änderung der Infektionsschutzverordnung. Für Einreisende aus Risikogebieten gelten zukünftig veränderte Quarantäneregelungen.

Allgemeinverfügungen der Bezirke: Quarantänepflichten ohne gesonderte Anordnung

Zur Entlastung der Gesundheitsämter sind die meisten Berliner in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, selbstständig und ohne zusätzliche Aufforderung durch das zuständige Gesundheitsamt in Quarantäne zu gehen. Entsprechende Allgemeinverfügungen wurden in den letzten Wochen in allen Berliner Bezirken mit Ausnahme von Spandau erlassen. Die grundsätzliche Quarantänepflicht betrifft positiv getestete Covid-19-Patienten, Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie Personen mit typischen Corona-Symptomen, bei denen ein Test angeordnet wurde.