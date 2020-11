Berliner Senat trifft Vertreter der katholischen Kirche

Der Berliner Senat trifft sich am heutigen Dienstagvormittag mit Vertretern des Erzbistums Berlins. Als Gast in die Senatskanzlei ist dazu unter anderem Erzbischof Heiner Koch eingeladen. Die Senatsmitglieder inklusive des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) wollen mit Koch unter anderem über die Auswirkung der Corona-Krise auf die Kirchen sprechen. Das betrifft nach Angaben einer Senatssprecherin zum einen die Religionsausübung, aber beispielsweise auch die Arbeit in den Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft.

Die Eindämmung der Corona-Pandemie ist aber auch darüber hinaus ein Thema auf der Tagesordnung: So muss die aktuelle Infektionsschutzverordnung noch an die Muster-Quarantäneordnung des Bundes angepasst werden. Dabei geht es um die Regelungen, wann Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland sich testen lassen müssen, um einer 14-tägige Quarantäne zu entgehen.

Beraten wird auch über den Berlinpass, der beispielsweise Hartz-IV-Empfängern vergünstigten Zugang etwa zu Kultureinrichtungen ermöglicht. Die Senatorinnen und Senatoren bereiten außerdem die Berliner Anliegen für die nächste Bundesratssitzung vor. Die Pressekonferenz im Anschluss an die Senatssitzung ist für 13.00 Uhr geplant.

