Zwei Bauwagen einer Wagenburg in Berlin-Kreuzberg in Flammen

Zwei Bauwagen sind in der Nacht zu Montag im Berliner Ortsteil Kreuzberg in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr in einer Wagenburg am Mariannenplatz aus. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach wurde neben den beiden Bauwagen auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 18 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzte gab es keine. Wie es zu dem Feuer kam, war am Morgen noch unklar.

© dpa

© emovis GmbH Corona-Impfstoff: Studienteilnehmer in Berlin gesucht Weltweit wird an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht. Im Studienzentrum emovis werden entsprechende Studien durchgeführt. mehr