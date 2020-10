Kössler-Viererpack: Turbine Potsdam im Achtelfinale

Die Frauen von Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam sind souverän in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der zweiten Runde besiegte die Mannschaft von Trainer Sofian Chahed am Samstag im Magdeburger Heinrich-Germer Stadion den Regionalligisten Magdeburger FFC mit 8:0 (4:0). Mit vier Treffern war Melisa Kössler die überragende Spielerin. Die Termine für die Runde der letzten 16 hat der DFB noch nicht festgelegt.

© dpa

Kössler (14. und 29. Minute) sowie Nina Ehegötz (23.) und Karoline Smidt (36.) legten bereits in den ersten 45 Minuten den Grundstein für den Erfolg. Nach dem Seitenwechsel traf die 20 Jahre alte Stürmerin erneut zwei Mal in der 47. und 76. Minute. Ehegötz mit ihrem zweiten Tor (83.) und Adrijana Mori in der letzten Minute besorgten die beiden letzten Treffer der Partie.

