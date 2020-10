Innenverwaltung: Stimmung bei Corona-Protesten immer aufgeheizter

Nach Einschätzung der Berliner Innenverwaltung wird der Widerstand gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen aggressiver.

Das Spektrum der Corona-Leugner sei außerdem breiter geworden. «Männer mit Kindern auf der Schulter, die ohne Maske Polizisten anbrüllen oder ältere Frauen aus dem bürgerlichen Milieu, die Polizisten in die Hand beißen oder in den Bauch treten, sind ein neues Phänomen.» Daraus allein lasse sich aber noch keine radikalisierte Bewegung ableiten.

«Wir sehen eine steigende Wut bei den Demo-Teilnehmern, die sich oft sehr diffus fern der Tatsachen bewegt. Zum Beispiel der permanente Vorwurf, man lebe in einer Diktatur», sagte Pallgen. «In Diktaturen wäre ein solcher öffentlicher Vorwurf gar nicht erst möglich.» Das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit gelte in Deutschland auch in Zeiten der Pandemie. Das zeige schon die Tatsache, dass in diesem Jahr die Zahl der Versammlungen in Berlin weit über denen in «normalen» Jahren liegen werde.