Hygienekonzept funktioniert: LSB-Präsident appelliert

Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), nimmt die Politiker angesichts erneuter Einschränkungen im Berliner Sport in die Pflicht.

«Wir wissen, dass die Hygienekonzepte des organisierten Sports funktionieren. Deshalb haben wir auch kein signifikantes Infektionsgeschehen im Sport. Der Sport ist kein Hotspot. Erst kürzlich hat der DOSB ein neues TÜV-zertifiziertes Konzept vorgelegt», teilte der 69-Jährige am Mittwoch (28. Oktober 2020) in einem Statement der Deutschen Presse-Agentur mit, «wir können nur an alle politisch Verantwortlichen appellieren, die Angebote der Sportvereine weiter zu berücksichtigen.»