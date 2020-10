416 neue Corona-Fälle: Mehr Patienten auf Intensivstationen

In Berlin ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen erneut leicht gestiegen.

Der Inzidenzwert lag am Samstag (24. Oktober 2020) laut Corona-Lagebericht des Senats bei 119,1. Am Tag zuvor wurde er mit 114,8 angegeben. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen lag bei 416 - gegenüber 893 am Freitag und 783 am Donnerstag. Deutschlandweit lag der 7-Tage-Inzidenzwert bei 60,3.