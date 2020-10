Feuer bei ehemals besetztem Haus «Liebig 34»

Rund zehn Tage nach der Räumung des besetzten Hauses «Liebig 34» in Berlin-Friedrichshain ist dort ein Feuer ausgebrochen. «Es brennen 50 Kubikmeter Müll im und an dem Haus», sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend. Menschen seien bislang nicht verletzt worden. Die Feuerwehr sei mit 30 Kräften vor Ort. Zur Ursache des Brands machte er zunächst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Um das Haus «Liebig 34» - einem Symbol der linksradikalen Szene war lange heftig gestritten worden. Mitte Oktober wurde es unter Protest geräumt. Bei einer Demo der Szene kam es in der Folge trotz großen Polizeiaufgebots zu Gewaltausbrüchen.

