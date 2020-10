Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten: Betreiber reagieren gelassen

Auch der Veranstalter des Weihnachtsmarktes am Schloss Charlottenburg , Tommy Erbe, macht sich wegen der Maskenpflicht keine Sorgen. Für den Markt sei im Sommer bereits ein Hygienekonzept entwickelt worden, nach dem ein Zugang nur mit Maske möglich ist. Die größte Sorge bereite Erbe, dass die Märkte doch noch abgesagt werden. Auch sehe er sich Einnahmeausfällen gegenüber. So gebe es in diesem Jahr rund 30 Prozent weniger Mieter für die Hütten, berichtete Erbe.