Berliner Senat: Dringende Masken-Empfehlung für Märkte und Plätze

Verpflichtend soll die Maske hingegen in überdachten Shoppingmalls werden. Was schon länger für Geschäfte gilt, wird nun also auf die Gänge ausgeweitet. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes greift bisher neben Geschäften bereits in Bussen und Bahnen, in Büros, in Gaststätten abseits des Tisches oder in Schulen - hier allerdings nur außerhalb des Unterrichts und auch nicht auf dem Pausenhof.