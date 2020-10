Kontrolle der Corona-Regeln: Ordnungsämter bekommen Verstärkung

Berlins Ordnungsämter bekommen bei der Kontrolle der Corona-Regeln noch mehr Hilfe von Kollegen.

Mitarbeiter, die bisher Knöllchen für Falschparker ausgestellt haben, werden für die neuen Aufgaben an der Verwaltungsakademie Berlin weiterqualifiziert. Der erste zehntägige Sonderkurs für die Parkraumüberwachungskräfte endet nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres am Freitag (16. Oktober 2020). Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dann ihr Abschlusszertifikat. In der Woche danach startet der zweite Sonderkurs mit der gleichen Zahl von Teilnehmern.