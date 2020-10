Gericht: Knapp 200 Verfahren zu Corona-Regelungen

Die Corona-Regelungen haben dem Verwaltungsgericht in der Hauptstadt bislang viel Arbeit eingebracht.

Aktuell stehen Entscheidungen zur Berliner Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr in zwei Eilverfahren aus. Insgesamt haben sich laut Sprecher elf Gastwirte an das Gericht gewandt. Sie wollen erreichen, dass die wegen der Pandemie verhängte nächtliche Schließung aufgehoben wird.

In einem anderen Fall, in dem es um Kinder und Corona ging, habe das Gericht in der Vorwoche den Antrag eines Mannes als unzulässig abgelehnt, sagte Hörauf. Der Antragsteller wollte demnach erreichen, dass Kinder generell keinen Corona-Schutz vor Mund und Nase tragen müssen. Laut Gericht war nicht erkennbar, dass der Mann in seinen eigenen Rechten verletzt worden sei.